Selden etkilenen Diyarbakırlı depremzede: Kıyametin ortasındayız

Diyarbakır’da iki gündür etkili olan sağanak yağış, depremzedelerin kaldığı çadır kenti de vurdu. Başta İnşaat Mühendisleri Odası olmak üzere pek çok STK’nın, Dicle Nehri’nin kenarında olması nedeniyle yerini uygun bulmadığı çadırkenti su bastı.

soL'a konuşan bir depremzede "Zaten yağmur yağmadan önce de nehir kenarı olduğu için taşlar ıslaktı" dedi. Yağmur sırasında elektrik kesintisinin de yaşandığını belirten depremzede, "Sanki kıyametin ortasındaydık" diye ekledi.

'Hava çok soğuktu ve bir battaniye bile bulamadık, birbirimize sarılarak ısınmaya çalıştık'

Diyarbakırlı depremzedeler yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

Eviniz depremden nasıl etkilendi, depremin ilk günü neler yaşadınız?

Yedi kişilik bir aileyiz. İkinci sarsıntıda aşağı inebildik. Evimiz cezaevi tarafında kalıyor. Depremden sonra da evimize hiç çıkamadık. Hâlâ çadırda kalıyoruz. İkinci gün Kent Park’ta kurulan çadırlara gittik ancak hiçbir temel ihtiyacımızı karşılayamadık, etraf çok kötüydü. Hava çok soğuktu ve bir battaniye bile bulamadık, birbirimize sarılarak ısınmaya çalıştık. Yemek ve su da çok büyük sorundu. Karşımızda hiçbir yetkiliyi bulamadık. Çadırlar da zaten barınma için elverişli değildi. Biz bir çadırın içinde yedi kişi kalıyorduk ancak ben on dört-on beş kişinin, iki-üç ailenin kaldığı çadırlar gördüm.

'İnsanların evinden kurtardığı eşyalar da selle beraber kullanılamayacak hale geldi'

Çadır kentte su baskını gibi durumlara karşı yapılan bir hazırlık gördünüz mü?

Hayır. Normal yağmurda bile çadırın içi sırılsıklam oluyordu. Yere koyacak bir karton dâhi temin edemedik. Kent Park’taki çadırlar boşaltılınca Silvan Yolu üzerindeki çadır kente geçtik. Oradayız şimdi. Orada da sadece strafor dağıtıldı, o kadar. Ancak o da kimseye yetmedi. Tek tek çadırların halısının altını bile kaplamadı. Bazı çadırlar su altında kaldı, pek çok kişinin evinden kurtardığı eşyalar da bu selle beraber kullanılamayacak hale geldi.

'Yağmurun bastırmasıyla beraber elektrikler kesildi, kıyametin ortasında gibiydik'

Yetkililer bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı, karşınızda muhatap bulabildiniz mi?

Selle ilgili bize herhangi bir şey söylemedi yetkililer. Zaten normal zamanda da nadiren geliyorlardı, şimdi hiç gelmezler herhalde. Bir kere vali ve bakan geldi; onlar için çamurların üstü örtüldü, temiz Kızılay bayrakları asıldı. Vali ve bakan gittikten sonra da her şey eski haline döndü. Dediğim gibi sadece birkaç tane strafor dağıttılar, onlar da işe yaramadı. Yağmurun bastırmasıyla beraber elektrikler kesildi. Kıyametin ortasında gibiydik. Çadır kentin ne kadar yanlış bir yere yapıldığını görmek için uzman olmaya gerek yok. Alanın altındaki taşlar her zaman ıslaktı, yer ile ilgili bir yanlışlık yapıldığı belliydi zaten.

'İnsanların bizim için gönderdiği malzemeleri yetkililer bize satıyor'

Çadır kentin şu anki ihtiyaçları, sorunları neler?

Bir sürü ihtiyaç var. Ama buna cevap vermeden önce şunu belirtmek istiyorum: İnsanların bizim için gönderdiği malzemeleri, yetkililer bize satıyor. Hem de çok yüksek fiyatlara. Bir çift çoraba kırk-elli lira istiyorlar ve biz bu parayı veremiyoruz.

Size yardım malzemelerini parayla satanlar kimler?

Burada dinci dernekler var. Çadırkentlerde onlar var.

'İlk günlerde zehirlenmeler yaşandı'

Adı nedir bu derneklerin?

Adını hatırlamıyoruz. Hepsi satıyor çünkü, tek bir örnek değil bu. Zaten çadırların yetersiz olduğu açık, konteynere geçmek istiyoruz ancak bu konuda da oyalanıyoruz. ‘Böyle bir durum olursa size bildiririz.’ deyip susturuyorlar. Konteyner bizim için çok iyi olur. Dediğim gibi yedi kişilik bir aileyiz. Ailemdeki dört kişi üniversite sınavına hazırlanıyor ve çalışma ortamı bulunmuyor. Şehir merkezine ulaşım çok zor. Saatte bir otobüs kalkıyor ancak yetersiz kalıyor.

Maddi manevi çok ihtiyacımız var ve hiçbiri devlet tarafından karşılanmıyor. Banyo ve tuvalet çok kirli, aynı zamanda yetersiz. En basit şey, sıcak su bile yok. Etrafta çok fazla polis var ancak buna rağmen hırsızlık olayı oluyor. Koca çadırkentte bir tane yemek dağıtım merkezi var ve orada da düzen yok. Çıkan yemeklerden dolayı ilk günlerde zehirlenmeler yaşandı. Biz de sadece kahvaltılık alıyoruz oradan.