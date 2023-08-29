Vali gitti, oğlunun kaza görüntüleri ortaya çıktı: Avukatı 'Herkesin başına gelebilir' dedi

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in karıştığı trafik kazasının MOBESE görüntüleri 1 yıl sonra ortaya çıktı. Karabük'te Gürel'in çarptığı arabada olan Behiye ve Salih Portakal çifti hayatını kaybetmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı görüntülerin ve tanıkların Gürel'i suçlayan ifadeleri doğruladığını aktardı. Kazada iki görgü tanığının olduğunu aktaran Altaylı, tanıkların ifadelerinde Gürel’in aracının en az 150-180 km hız ile kendilerini solladığını ve hızla kavşağa daldığını anlatmasına rağmen olayın örtbas edildiğini yazdı. Vali Gürel görev başındayken MOBESE kayıtlarına ulaşılamadı ancak, son kararnameyle görevden çekildiğindeyse görüntüler ortaya çıktı.

'Herkesin başına gelebilir'

Örtbas edilen kazada hayatını kaybeden çiftin çocuklarına sigorta şirketi tarafından Gürel’in aracının tamir masraflarını içeren bir fatura ve icra takibi gönderildi. Olayın açığa çıkmasının ardından Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in avukatı Mehmet Emre Ünal, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sigorta şirketinin icra başlattığını bunun müvekkilinin talebiyle ilişkili olmadığını söyleyen avukat, müvekkili olan eski valinin olayı öğrenince hayatını kaybeden ailenin çocuklarıyla görüşme talebinde bulunduğunu, çocuklardan karşılık alamadıklarını da iletti.

Müvekkilinin tarafsızlığını koruduğunu öne süren Ünal, "Bilindiği üzere trafik kazası herkesin her an başına gelebilecek bir durumdur" dedi.