Vali: 'Bayanlara bile iş veririz' diyorlar, insanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz

Kentteki organize sanayi bölgelerinde başta mermer olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı bulunduğunu belirten Masatlı, “Mermerde çalışacak eleman bulunmuyor. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar” dedi.

Fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Mustafa Masatlı, “Hatta ‘bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz' dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar” diye konuştu.

Vali Masatlı, sözlerini "İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil” diyerek noktaladı.