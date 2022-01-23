Vakıfbank'ta kredi krizi: Banka hortumlanıyor mu?

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre Vakıfbank'ın 2020 yılına ait denetim raporları, bankanın verdiği kredileri tahsil edemediğini ve açığın ulaştığı boyutu gösteriyor.

Sayıştay denetçileri, 2020 yılında işletmelere verilen kredilerin koşullarının takip edecek altyapının kurulmadığını gösteriyor.

Raporda geçen 'Uygun oranlarda verilen kampanya kredileri incelendiğinde; istihdam sayısının kontrolü, makinelerin yerliliğinin teyit edilmesi, kredilerin döviz alımında ve başka bankalardaki kredilerin ödemelerinde kullanılmaması gibi özel şartların bulunduğu ancak bunların kontrolüne yönelik altyapının kurulmadığı görülmüştür' ifadeleri tabloyu gözler önüne seriyor.

Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın getirilmesiyle de gündem olan banka için "AKP'liler yönetiyor" iddiası öne çıkan yorumlar arasında.

Teminat gösterilmeksizin krediler verilmiş

Sayıştay'ın 10 Milyon lira üzerinde verilen kredi incelemelerinde teminat gösterilmeden kredi verildiğini gösterir verilere ulaşıldı. Bankaya başvuran şirketlerin yeteri kadar incelenmediği, teminatlara dair yeterli sonuçların olmadığı bilgisine ulaşan denetçilere göre bankanın alacaklarının önemli bir kısmının karşılıksız kalacağı öngörülüyor.

'Vakıfbank'ı hortumlamışlar'

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, konuya dikkat çekerken bu işlemlerin bir tür "hortumlama faaliyeti" olarak yorumlanabileceğini ifade ediyor.

Vakıfbank'ta tahsil edilemeyen on milyarlarca lira olduğu ifade eden Sümer: "Sayıştay’ın 2020 Yılı Raporuna göre Vakıfbank’ı 11 milyar 741 milyon lira hortumlamışlar. İktidar görmezden geliyor. Teminatlarında sıkıntı var geri ödemelerinde problem var. Banka için büyük risk oluşturuyor. Yazıklar olsun. Yandaşa peşkeş çeke çeke kamu bankalarının içini boşalttılar…” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Şubelere göre tahsil edilemeyen kredi miktarları

Sayıştay raporuna göre ise tahsil edilmeyen kredilerde öne çıkan şubeler ve miktarlar dudak uçuklatır cinsten. Aynı zamanda Vakıfbank yönetiminde, aralarında cumhurbaşkanı danışmanı, AKP kurucu üyesi ve eski AKP vekillerinin yer alması şüpheleri arttıran bir faktör olarak değerlendiriyor. Sayıştay raporuna göre yeterli teminatların olmamasına rağmen verilen krediler için yandaşa peşkeş mi çekildi iddiaları da diğer yandan duruyor.

Çekilen kredilerde öne çıkan şube ve miktarlar ise şu şekilde

Levent Ticari Şube 1 milyar 107 milyon lira,

Esentepe Kurumsal Şube 1 milyar 190 milyon lira,

Levent Ticari Şube 746 milyon lira,

Antalya Ticari Şube 4 milyar lira,

İzmit Ticari Şube 659 milyon lira,

Başkent Kurumsal Şube 950 milyon lira,

Esentepe Kurumsal Şube 2 milyar lira,

Levent Ticari Şube 885 milyon lira,

Tuzla Ticari Şube 651 milyon lira,

Esentepe Kurumsal Şube 299 milyon lira