Washington Post’tan Türkiye analizi: ‘Erdoğan tek başına…’

Washington Post’ta, İstanbul Büro Şefi Kareem Fahim tarafından hazırlanan bir yazı kaleme alındı. Türkiye ekonomisinin 20 yılda çöküşe geçtiğinin vurgulandığı haberde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı merkezileştirerek finansal kurumları saf dışı bıraktığı düşüncesi savunuldu.

Cumhurbaşkanının yanında ekonomik stratejileri sorgulayan yardımcıların ve yetkililerin kalmadığı söylenirken, bunun yerine az soru sorup talimatları yerine getiren kişiler yer aldığı iddia edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak başında açıkladığı verilerde enflasyonun yüzde 36,08 oranla son 19 yılın rekorunu kırdığı açıklanmıştı.

Washington Post'un analizinde, TÜİK verilerinde açıklanan enflasyonun Türk lirasının geçen yıl yüzde 40'tan fazla değer kaybetmesi ve Erdoğan'ın faiz indirme politikalarıyla oluştuğunu ifade etti.

Ekonomiye güven azaldı

Haberde, “Erdoğan'ın ekonomi politikaları üzerindeki etkisi 2023'te düzenlenmesi planlanan genel seçimlerde kendisi için olumsuz sonuçlar yaratabilir.” denildi.

Anket şirketi olan Metropol’ünde verilerinin kaynak gösteren Washington Post, ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 75'inin hükümetin ekonomi politikalarına duydukları güvenin yıldan yıla azaldığını dile getirdi.

Post’un haberinde, eski Merkez Bankası Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın, "Kurumlar siyasetçilere hakikati söylemek için oradadır. Fakat şimdi bu tür etkileşimler zayıfladı" değerlendirmesini de ele aldı.

ABD Merkez Bankası Kurulu'nda daha önce görev yapan Selva Demiralp, son iki yılda üç Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının, Erdoğan'ın son 10 yıldır Merkez Bankası üzerinde uyguladığı siyasi baskının bir parçası olduğunu ifade etti.