Vakıfbank'ın yılın ilk üç ayındaki net kârı 4 milyar 503 milyon TL oldu

VakıfBank, 2023 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, bankanın nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1,1 trilyon TL seviyesine ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1,8 trilyonu aştı. Böylece bankanın nakdi krediler ve toplam aktifler için pazar payları sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyeleri olan yüzde 11,7 ve yüzde 10,9’dan, yüzde 12,8 ve yüzde 11,5’e yükseldi.

VakıfBank, hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu ile gerçekleştirilen ve sermaye rasyoları üzerinde yaklaşık 284 baz puanlık pozitif etki yaratan 32 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı işlemi ile öz kaynaklarını güçlendirdi.

Bankanın toplam mevduatları çeyreklik bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 83 artış ile 1,3 trilyon TL seviyesine ulaşırken, TL mevduatları ise çeyreklik bazda yüzde 22 ve yıllık bazda yüzde 139 artarak 829 milyar TL seviyesine yükseldi.