Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz artışına gitti.

Haber Merkezi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. (AA)

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Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı