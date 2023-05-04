Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. (AA)
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz artışına gitti.
Haber Merkezi
Tuluğ Ünlütürk, Kaya Tokmakçıoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz artışına gitti.
Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. (AA)