Vaatler ortaklaştı: Yabancı sermaye ile görüşen iktidar 'yatırım' sözü verdi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'ya gitti. Türkiye'ye geçen yıl gelen yabancı yatırım miktarının 13,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Geçen yıl çektiğimizin üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bu yatırımların artması sürpriz olmayacaktır" dedi.

İngiliz şirketlerle 'yatırım projeleri' için birebir görüşme

İngiltere merkezli yaklaşık 3 bin 200 şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Dağlıoğlu, Londra'da şirketlerle doğrudan görüşerek 'özel yatırım projelerini ve gündemdeki projeleri ilerletmeye yönelik çalışmaları' olduğunu kaydetti.

Vaatler ortaklaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde gittiği Londra'da yabancı yatırımcılarla görüşmüş, “Temiz para getirmeyi” vaat ederek ilk aşamada 300 milyar dolar yatırım garantisi vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun girişimini şu sözlerle eleştirmişti:

“Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil’den alıyor.”