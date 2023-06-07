'Uzun Yürüyüş 68' sergisi Yedikule Gazhanesi Hangar'da

Yedikule Gazhanesi Hangar, “Uzun Yürüyüş 68” başlıklı sergi ile kapılarını İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına açtı. Sergi dünyadaki kültürel ve ekonomik dönüşümler bağlamında Türkiye politik tarihinin büyük kırılma noktasına ve hâlâ üzerinde yürümekte olunan özgürlük yolunun “en güzel ilk yüz metresi”ne odaklanıyor.

24 sanatçının yapıtları yer alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilerek 2023 yılının Haziran ayında sanat dünyasına açılan Yedikule Gazhanesi Hangar, ilk sergisiyle gündemde. 24 sanatçının işlerinin yer aldığı sergi, 1960’ların kültürel dokusunu belirleyen önemli tarihsel kırılma anlarından birine tanıklık ediyor.

Toplumsal ilişkilerin büyük bir hızla değişmeye ve yenilenmeye başladığı 60’lı yıllar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençliğin özgürlük talebinin kolektif, yakıcı bir tutkuyla sokakları ve meydanları ele geçirmesiyle simgeleşmiştir. Sergi, bu süreci adım adım yaşatmayı hedefliyor.

Katılımcılar: Alaettin Aksoy, Asım İşler, Burhan Uygur, Cihat Aral, Zehra Aral, Sadık Karamustafa, Gülsün Karamustafa, Mustafa Ata, Nevhiz Tanyeli, Ömer Uluç, Özer Kabaş, Teoman Südor, Gülseren Südor, Komet, Koray Ariş, Ali Teoman Germener, Nur Koçak, Seyhun Topuz, Saim Bugay, Yüksel Arslan, Neşe Erdok, Balkan Naci İslimyeli, Kemal İskeder, Orhan Peker.