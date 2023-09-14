Uzun bir aranın ardından Sedat Peker'den paylaşım: 'Onlar ısırık almaya devam etsinler'

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan ülkücü mafya Sedat Peker, aylar sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Peker, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabının kendisiyle ilgili hazırladığı video içerikli gönderiyi tekrar paylaştı.

“Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler. Ancak size söz veriyorum. O ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden, onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım” notuyla paylaşılan videoda Peker'in u konuşmasına yer verildi:

'Onlar ısırık almaya devam etsinler'

"Ben çocukken yılan balığının nasıl avlandığını okumuştum. Şöyle diyordu; yılan balığı hantal olduğu için, iri bir kütlesi olduğu için avlarını seri olarak yakalayabilme şansına sahip değil. Bazen baygın taklidi yaparmış, bazen hasta taklidi yaparmış, bazen de ölmüş taklidi yaparmış... Düşmanlarının gelip yaklaşmasına izin verirmiş. Hatta bazen ufak ufak ısırık almalarına da müsade edermiş...Ondan sonra ise yaptığı son hamle ile düşmanlarını tamamen bertaraf edermiş.

Kıymetli dostlarım, bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler... Ancak size de söz veriyorum, o ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım. Size söz veriyorum."