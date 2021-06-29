Terkoğlu, Sedat Peker'in 'rüşvet' iddialarıyla ilgili belge paylaştı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in dün akşam Twitter'daki iddialarında yer alan, itirafçı olduktan sonra hakkındaki 'FETÖ' soruşturması kapatılan Burak Başlılar'la ilgili takipsizlik kararının belgesini gazeteci Barış Terkoğlu yayınladı.

Terkoğlu, yayınladığı belgeyle Peker'in paylaşımında bahsettiği Başlılar'a takipsizlik kararını veren savcının Mesut Erdinç Bayhan değil Hüseyin Önelge olduğuna işaret etti. Peker ise yeni bir tweet daha atarak "Savcının ismini karıştırdıysam özür dilemesini de bilirim; yarın dosyaları tekrardan inceleyeceğim" açıklamasını yaptı.

Peker'in, 3 milyon dolar rüşvet alarak Burak Başlılar'la ilgili 'FETÖ' dosyasını kapattığını iddia ettiği savcı Mesut Erdinç Bayhan, Gezi iddianamesini hazırlamış ve Ethem Sarısülük’ün ölümü için “İlahi adalet" paylaşımını yapmıştı.

'Başlılar itirafçı oldu, takipsizlik kararı verildi'

Sedat Peker, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile Burak Başlılar hakkında 'FETÖ borsası' oluşturduklarını ve Başlılar'ın itirafçı yapılarak hakkındaki 'FETÖ' soruşturulmasının takipsizlik kararıyla kapatıldığını iddia etti.

HalkTV'de Şirin Payzın ile Sözüm Var programında konuşan Barış Terkoğlu, Peker'in iddia ettiği takipsizlik kararına ilişkin belgeye ulaştı.

Terkoğlu, sözü geçen Başlılar hakkında iki farklı takipsizlik kararı olduğunu ancak belgelerde imzası bulunan savcının Peker'in tweetlerinde yer alan savcıdan farklı olduğunu belirtti.



Sedat Peker: Savcının ismini karıştırdıysam özür dilemesini erdem bilirim

Sedat Peker, yeni bir paylaşım yaparak, Barış Terkoğlu'nun ulaştığı belgeyle ilgili açıklama yaptı. Peker, savcıların isimlerinin farklı olmasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şirin Payzın hanımefendi, paylaştığım tweetlerdeki Burak Başlılar'a takipsizlik kararını veren Barış beyin evrakını yayınlayan savcıdır. Benim yeni söylediğim bir şey var. Bu kişiye FETÖ'nün prensi olduğu halde 2 3 ay önce İstanbul adliyesindeki Mesut Erdinç Bayhan...

isimli terör savcısının verdiği yeni takipsizlik kararıdır. Burak Başlılar ne kadar masumsa Zekeriya Öz ve Fethullah Gülen de o kadar masumdur. Konu duygusal yani $ Sayın savcının ismini karıştırdıysam ben özür dilemesini de erdem bilirim. Yarın dosyaları tekrardan inceleyeceğim"