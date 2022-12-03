Uzman çavuşu protesto eden sağlık çalışanlarına ceza yağdı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i darp etmediği belirtilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı taburcu olurken alkışla protesto eden sağlık çalışanlarına verilen cezalar belli oldu.

DHA'nın haberine göre, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin olayla ilgili yürüttüğü idari soruşturmada, hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş, protesto gösterisine katılan 85 kişinin ifadelerini aldı.

Soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY'ye" üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da memurluktan ihraç edildi.

Dr. Tarımer hakkında 21 Temmuz'da "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, 10 yıla kadar hapsi istenilen Tahir Tarımer'in, "sempati ve iltisak boyutunu aşarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı" söylendi.

Dr. Tarımer'in bu suçtan yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, Aladağlı'ya darp ve iftiradan da hakkında iddianame hazırlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianamede Tarımer'in 'yaralama'dan 1 yıl, 'iftira'dan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aylıktan kesme cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker'in imzalarının bulunduğu rapora göre; Aladağlı'nın genel cerrahi servisinden taburcu olurken, başka birimde görevli olmalarına rağmen protesto eden grubun içerisinde uzun süre kalan veya protestoya katılan sağlık çalışanlarına da 'hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' hükmü doğrultusunda 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verildi.