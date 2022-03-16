Hekimi darp eden jandarma, sağlık çalışanlarının alkışlı protestosuyla taburcu edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, Uzman Çavuş A.A. tarafından 14 Mart Tıp Bayramı’nda darp edilmişti.
Saldırının ardından Uzman Çavuş A.A, tedbiren açığa alınmış, hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Hekimi darp eden jandarma uzman çavuş A.A., aynı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki sağlık çalışanları, uzman çavuşu hastaneden çıkarken alkışlayarak protesto etti.
Sağlık çalışanları, protesto anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Muğla