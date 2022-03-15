Muğla'da sağlık çalışanlarından eylem: 'Sağlıkta şiddet engellensin!'

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Muğla Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer'i darp etti. Saldırıya uğrayan Dr. Tahir Tarimer'in gözlüğü kırıldı.

Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.’dan şikayetçi oldu.

'Hekim arkadaşımızın yanındayız'

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri dün yaşanan saldırıyı kınayarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada sağlıkta şiddetin derhal sona erdirilmesi, bunun için de düzenleme yapılması gerektiği belirtildi:

"Daha dün burada sağlıkta şiddete karşı mücadele edeceğimizi söylemişken, hastanemize başvuran kolluk kuvveti personeli tarafından 14 Mart Tıp Bayramında görevi başındayken sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan bir doktor arkadaşımız olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bugün burada doktor arkadaşımıza destek için bir araya geldik. Şiddete karşı tüm hekimler olarak bir arada olduğumuzu ve hekim arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için yasal düzenlemeler de dahil her türlü önlemin acilen alınmasını talep ediyoruz."