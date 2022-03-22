Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i darp etmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı taburcu olurken alkışla protesto eden aralarında doktorların da olduğu 25 kişiyi belirledi. İdari soruşturmada protestoya katıldıkları belirlenenlerin ifadelerinin alınacağı bildirildi.
Muğla'da uzman çavuşu hastanede alkışlayarak protesto eden 25 kişi ifade verecek
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan darp iddiası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Haber Merkezi