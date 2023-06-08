Uzman çavuş çarptığı çocuğu suçladı: 'Kurallara uydum, aniden önüme atladı'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kullandığı zırhlı araçla çarparak 5 yaşındaki Erdem Aşkan’ın ölümüne sebep olan Alper Kağan P. isimli uzman çavuş, ifadesinde çocuğu suçladı.

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre; görgü tanıklarının anlatımına göre araç çarpması sonucu Erdem Aşkan isimli çocuk metrelerce uzağa fırlamış, araçtan inen uzman çavuşun çocuğu hastaneye götürmemesi üzerine yurttaşlar tepki göstermişti. Bunun üzerine belindeki silahı çeken Alper Kağan P., bölgeden uzaklaşmıştı.

SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ...

Yürütülen soruşturma kapsamında Erdem Aşkan’ın ölümüne neden olan Alper Kağan P., “Taksirle öldürmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Uzman çavuş Alper Kağan P. emniyetteki ifadesinin ardından Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdi. Savcılık adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Hakimliği’ne sevk etti.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde “Taksirle öldürmek” suçlamasıyla hakkında işlem yapılan uzman çavuşun ifadesine ulaşıldı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre uzman çavuşun kullandığı araç en az 150 kilometre hızla geliyordu; 5 yaşındaki Erdem Aşkan’a, aşırı hız yaptığı için çarptı. Uzman çavuş ise ifadesinde hız yapmadığını savunarak “60 kilometre hızla gidiyordum” dedi.

Çocuğu suçladı

İfadesinde “Sağ şeritten yoluma devam ediyordum” diyen uzman çavuş, önünde kamyonet tarzı bir araç olduğunu belirterek, “Kamyoneti biraz geçtikten sonra sol tarafımdan koşar adımlarla birinin aracımın önüne atladığını gördüm. Çocuğu fark eder fark etmez hemen frene basarak çocuğa çarpmamak için direksiyonla manevra yaptım. Her ne kadar çocuğa çarpmamak için çaba harcasam da, çocuk aracın sol tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle benim tarafıma doğru düştü. Çarptıktan sonra 20-25 metre ileride durdum. Araçtan inerek çocuğun yanına giderek hastaneye götürmek istedim. Ancak çevrede insanlar toplanmaya başladı. Daha önce göremediğim, tanımadığım bazı kişiler bana bağırarak küfrettiler” iddiasında bulunarak, kalabalığın tepkisinden dolayı bölgeden uzaklaştığını öne sürdü.

Öndeki aracın sürücüsü: En az 150 km hızla geldi

Uzman çavuşun kullandığı aracın önünde bir araç vardı. Önde olan bu aracı kullanan kişinin ifadesi de alındı. Uzman çavuşun “60 kilometre hızla gidiyorum” ifadesinin doğru olmadığını söyleyen şoför “Benim hızım 60 kilometreydi. Seyir haldeyken bu (uzman çavuş) hızla geldi, yanımdan geçti. En az 150 kilometre hızla geliyordu. Çok hızlı geldiği için yol vermedim. Baktım sağımdan geçti. Hatalı sollama yaptı. Ben çocuğu görür görmez kornaya yüklendim. Annesi de çocuk yola atlamasın diye tuttu. Ben kornaya yüklenirken, o kadar hızlı geldi ki o sırada vurdu bile” diyerek, uzman çavuşun verdiği ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Anne: Çocuğumun elini hiç bırakmadım

Erdem Aşkan’ın ölümü ile ilgili annesi de ifade verdi. O sırada iki çocuğu ile kaldırımda olduğunu anlatan anne, “Çocuğumun elini hiç bırakmadım. Kaldırımdaydık. O sırada çocuk ayağını kaldırımdan indirir indirmez hızla gelen araç çarptı. Ben çocuğumun elini hiç bırakmadım. O sırada bağırdım, çağırdım. Araba, araba diye bağırdım. Kimse beni dinlemedi” dedi.

'Suçtan kurtulmak için bu şekilde ifade verdi'

Ailenin avukatı Ömer Faruk Aşkan ise yaptığı açıklamada, uzman çavuşun suçtan kurtulmak için bu şekilde ifade verdiğini söyledi. Görgü tanıklarının anlattığına göre çarpmanın etkisi ile çocuğun metrelerce uzağa fırladığını anlatan Aşkan, “Soldaki araca geçmek için uyarı verdiğini, yol vermeyince sağ şeritten 60 kilometre hızla gittiğini, sağdan giderken çocuk aniden önüne atladığını, frene bastığını ancak 20-25 metre ilerde durabildiğini söylüyor. 60 kilometre hızla giden adam nasıl 20-25 metre sonra durabiliyor. Frene bastığı gibi hemen durur. Araçtan indiğini, ‘çevredekiler bana hakaret etmeye başladılar’ diyor. Aslında baştan sona yalan söylüyor. Suçtan kurtulmaya yönelik ifade vermiş” dedi.

'MOBESE kamera kayıtlarını istedik'

Çocuğa çarpmasının ardından çevredekilerin toplandığını ve şahsın silahına davrandığını hatırlatan Aşkan, şunları söyledi:

“Çocuk kaldırımdan ayağını indirmiş. Ayağını indirir indirmez araç gelip vurmuş; annenin beyanına göre. Anne elini hiç bırakmadığını söyledi. Bölgede MOBESE kameraları var. Savcılıktan yazılı talepte bulunacağız. Muhtemelen savcılık da zaten isteyecek onları. Bu kişi yüksek hızla hatalı sollama yaptı. Bilinçsizce hareket etmiş. Önüne bir şey çıkarsa vurup öldürebileceğini bilmesi gerekiyordu. Bu kişi aniden müdahale edip, çocuğu aracına alıp hastaneye götürmedi. Ardından silahını çekerek olay yerinden kaçtı. Ben Allah korusun birine çarpsam, anında gidip hastaneye götürmek için arabama almaya çalışırım. İnanın böyle yapsaydı kimse tepki vermezdi. Önce çocuğun kurtulması lazımdı. Ama burada tam tersi davranmış.”