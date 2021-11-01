Uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı

Şanlıurfa’da bir uzman çavuş, 200 bin liraya sattığı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmeye giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı 55 AAT 802 plakalı otomobili takibe aldı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Hanifi N.’nin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi. İfade doğrultusunda Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.