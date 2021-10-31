Ödüllü narkotik polisi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Konya Ereğli-Adana karayolunda 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ödüllü narkotik polisi Cumhur Acarca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Adana'da 20 Mart 2019 tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen narkotik polisi Cumhur Acarca (40), 24 kilo 600 gram eroinle yakalanıp, sorgulandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İki polis yaralandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polise çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli-Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca direndi ve arbedede iki polisi yaraladı. Yaralanan polisler, hastaneye kaldırılıp tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Acarca'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 silah ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğüne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başarı belgesi almıştı

Cumhur Acarca'nın Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen 2 polisten biri olduğu ortaya çıktı.