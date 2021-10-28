Brezilya'da alıkonulan kokain dolu Türk uçağının tek yolcusu öldü

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca kullanıldıktan sonra satılan ve Ağustos ayında Brezilya’da ağzına kokainle dolu halde el konulan “ATA” uçağı, Brezilya Polisi'nin kullanımına tahsis edildi. Ayrıca tutuklu yargılanan uçaktaki tek yolcu İspanyol Valdes’in Pazar günü öldüğü açıklandı. Türk pilot V.D. ise 85 gündür hapiste.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Ağustos ayında 1,3 ton kokain dolu haldeyken Brezilya'da el konulan Türk uçağıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Uçağın sahibi Türk şirketi ACM Air, bulunan kokainle herhangi bir ilgisi bulunmadığını ileri sürerek Federal Polis tarafından yürütülen incelemenin ardından uçağın iadesini talep etmişti ancak Brezilya mahkemesi farklı bir karar verdi.

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak, mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

Ceara Federal Mahkemesi, Federal Karayolları Polisi'ne (PRF) Türk jetini kullanma yetkisi verdi. Uçak, Brezilya Polisi Taktik Hava Destek Alt Komutanlığı (SSA) departmanının operasyonlarında kullanılıyor.

Uçağın sahibi olan Türk ACM şirketi tarafından açılan başka bir dava devam ettiği için jetin satılarak elden çıkarılması kararının verilmediği kaydedildi.

İspanyol yolcunun öldüğü açıklandı

Öte yandan davada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Türk mürettebat haricinde uçaktaki tek kişi, İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes'in öldüğü açıklandı. Türk pilot V.D. ile birlikte tutuklanan 60 yaşındaki Valdes'in hastanede kanserden öldüğü ileri sürüldü.

Hakim Adli Tıp raporu istedi

Angel Valdes, tutuklanmasından yaklaşık yirmi gün sonra 24-31 Ağustos tarihleri arasında Fortaleza Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Valdes'in durumunun yeniden ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Angel Valdes, resmi kayıtlara göre 24 Ekim Pazar günü metastaz nedeniyle hastanede öldü.

Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 25 Ekim tarihli kararında, ölüm nedeninin araştırılması için Ceara Üniversitesi veya Ceara Adli Tıp'tan rapor istedi.

15 Temmuz'da Erdoğan'ı Dalaman'dan taşıyan uçak

Özal döneminde satın alınan Gulfstream IV tipi uçak dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye’ye kaçırılışında kullanılmıştı. Uçak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dalaman’dan İstanbul'a taşımıştı.

24 bavul dolusu kokain

Türk ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos'ta Brezilya'daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto'dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel'e gidiyordu. Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza'ya inmek zorunda kaldı. Kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu. Kaptan Pilot V.D. baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu kaydedildi. Sonuçta Türk Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.