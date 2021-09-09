1304 kilo kokain yakalanan Türk uçağının sahibinden açıklama

Brezilya Polisi, Sao Paulo kentindeki Leite Lopes Havaalanı’nda bir Türk jetine operasyon yaptı. Operasyonda en az 25 bavul dolusu, toplam 1304 kilo kokain ele geçirildi.

Olay sonrası uçaktaki bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alındı. ACM Havayolları'na ait uçağın sahibi Şehmuz Özkan yaşanan sürece ilişkin Odatv'ye açıklamada bulundu.

"ACM Havayolları dediğimiz 2 yıldır kurduğumuz bir şirket var. Air Taksi yani ticari hava taşımacılığı yapan bir şirket. Bu uçaklar da onun envanterinde. Yolcuyu alır, taşırız" diyen Özkan, olaya ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

"Bu uçağımız Kazakistan'dan İzmir'e, İzmir'den Riyad'a gidiyor. Riyad'da Kraliyet Ailesi'nden bir prens ve prenses alıyor. Malaga'ya gidiyor. Malaga'da 3 tane uçuş soruluyor. Biri ABD uçuşu, Malta uçuşu ve mevcut Belçika uçuşu. ABD uçuşuna 192 bin dolar teklif veriyoruz. Malta uçuşuna 36 bin dolar veriyoruz. Belçika uçuşuna da 180 bin euro veriyoruz.

ABD daha karlı olduğu için ABD uçuşunun devamını istiyoruz. Anlaşıyoruz ancak yolcu uçağın eski olduğunu söyleyerek iptal ediyor. Biz de ikinci uçuşa yöneliyoruz. Brezilya uçuşuna 160 bin euroya anlaşıyoruz. Malta'da olan uçağımız Brezilya'nın iç hat şehrine uçması gerekiyor ancak gümrük olan meydana girmesi lazım. O yüzden Fortaleza'ya iniyor. Uçaktan iniyorlar, gümrükleme yapılıyor, pasaport girişi yapılıyor.

Asıl kalkış yeri olan Liberya'ya geçiliyor. 16 saat dinlendikten sonra yolcuyu alıyor bagajlarıyla beraber. Fortelaza meydana gümrük yapmaya gidiyor. Bu esnada yolcu iniyor uçaktan aşağıya. Pasaport kontrolü yapılıyor. Gümrük memuru geliyor daha sonra uçağa. Yolcu ile mülakat yapılıyor. Uçaktan indikten sonra büyük ihtimalle şüphe duyuyor yolcudan. Bizim jeneratörün sesi yüksek olduğu için uçaktan uzaklaşıyor.

Yer işletme "gümrük memurunun işi bitti kalkabilirsiniz" diyor. Kapıyı kapatıyor bizim teknisyen. O esnada kaptan "ya bu adam el sallıyor, kapıyı açsana" diyor. Açıyorlar kapıyı. Gümrük memuru "kapıyı neden kapattınız" diye soruyor.

Pilot da "yer işletme işlem tamam dediği için kapattık" diyor. Sonra polis geliyor. Uçağa çıkıyorlar. Görüntülerdeki o sahneler yaşanıyor. Videoyu çeken gümrük memuru diğeri polis memuru. Sonra yolcuyu uçakta derdest ediyorlar. Bizim ekibi de alıyorlar. Götürüyorlar federal polise. Her personeli 8 kişi çarpraz sorguya alıyor. Hostese Türkiye'ye dönebilirsin deniliyor.

Yardımcı kaptanlar da daha sonra gönderiliyor. Uçağı park pozisyonuna bırakıyorlar. Sonra biz 3 arkadaşımızı Türkiye'ye tarifeli uçakla getiriyoruz."

Barzani yanıtı

M.D isimli pilotun Barzani'nin uyuşturucu ile taşındığına yönelik iddialara ise Özkan şu yanıtı verdi:

Bu pilot arkadaşımız bizimle hiç uçmadı. Bizde çalışan bir kaptanın tavsiyesiyle biz bu M.D'Yi işe aldık. İşe almamız yetmiyor. Bu hiç jet motorda uçmamış. Tecrübeli değil. Bu arkadaşı Dubai'ye eğitime gönderdik. İngilizcesi zayıf olduğu için sınıfta kaldı. Ondan sonra Türkiye'ye geldi. Hayatımda iki defa girdi binamıza, uçağımıza hiç çıkmadı. Bir işe alındığında bir de kovulduğunda girdi ofisimize.

Barzani ailesini taşıdığımız doğru. O uçuş Münih'ten değil Dubai'den başladı, Londra'ya gitmek için. Uçakta olan birinin vizesi olmadığı için uçak Londra yerine Münih'e indi. Uyuşturucu ile Barzani ailesinin ne alakası var. Deport olayı olmasın diye Münih'e indi. Başka da bir şey yok.

Ethem Sancak açıklaması

Ethem Bey'i çok severim. Ailece de görüşürüz. Biz Güneydoğulu iş adamları Ethem Bey'i severiz. Kendisi de bizim gibi gençleri takdir eder. Başka da hiçbir şeyimiz yoktur. Davetlerimize gelir, davetlerine gideriz.