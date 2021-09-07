'Uyuşturucuyla yakalanan uçak Ethem Sancak'ın mı?'

Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmişti.

CHP’li Alpay Antmen hem Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergeleri verdi.

Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazeteci Erk Acarer’in iddialarını hatırlattığı önergesinde “Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmiştir. Pilot Vedat Demir tutuklanmıştır. Bu arada Gulfstream IV tipi uçak, İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jettir” dedi.

Antmen, şirketin esas sahibinin Ethem Sancak olduğuna dair uçağın yardımcı pilot adayının da iddialarına önergesinde yer vererek “Uçak; resmi olarak patronu Şehmuz Özkan olan Affan Yatırım Holding’e aittir. Şirket yöneticisi ise Şehmuz Özkan’ın AKP’den aday olan kardeşi, Çiğdem Özkan’dır. AKP’li iş insanı Ethem Sancak’ın, Affan Holding ve Özkan ailesi ile yakınlığı da kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca uçak pilotu Vedat Demir’in sağlık durumunun uçmaya elverişli olmadığı ancak buna rağmen sahte belgeler düzenlendiği belirtilmiştir” ifadesini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar: