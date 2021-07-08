Ethem Sancak'a BMC'yi satma emri Erdoğan'dan gelmiş: Katar şikayet etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Ethem Sancak ve Talip Öztürk'ün BMC hisselerini Tosyalı Holding'e satmalarının perde arkasını yazdı. Pehlivan, Sancak ve Öztürk'ün Katar tarafından Erdoğan'a şikayet edildiğini söyledi.
Pehlivan'ın bugünkü yazısından "Katar Şikâyeti Kapının Önüne Koydurdu" başlıklı bölümü şöyle:
“Liderimiz bana dedi ki...” sözünü unutmuşa benziyoruz. Ethem Sancak’ın ağzından çıkmıştı. BMC’yi almasında, Talip Öztürk’ü ve Katar’ı ortak yapmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolünü itiraf ediyordu. Altay Tankı da Tank Palet Fabrikası da artık onlardan sorulacaktı.
Tarih üstüne tarih verildi. Ancak gel zaman git zaman, Katar ortaklı milli tank Altay bir türlü üretilemedi.
Şimdi ne oldu?
BMC’de Sancak ve Öztürk aileleri dönemi sona erdi. Katar’ın yeni ortağı Tosyalı Holding yani Fuat Tosyalı oldu.
Nasıl ki Sancak, BMC’nin sahibi olduysa Tosyalı da öyle oldu. Yani el değiştirmenin perde arkasında yine Erdoğan’ın imzası vardı.
Duydum ki hem Erdoğan’ın Ekim 2020’de gittiği Katar’da hem de geçen nisan ve mayıs aylarında Katar Emiri ile yapılan telefon görüşmelerinde bu konu masadaydı. İddia o ki Katar cephesi ortakları Sancak-Öztürk ikilisinden memnun olmadığını Erdoğan’a iletti. Bu rahatsızlık sonrası da zamanında Sancak’a “Gel BMC’yi al” diyen Erdoğan, bu kez de “Sat” emrini verdi.
Ve belli ki yeni sahip Tosyalı’dan yeni söz de alındı. Erdoğan’ın “2023’ün başında Altay’ın orduya teslim törenini yapacağız” açıklaması da bunun işaretiydi.
Bakalım, söz verildiği gibi 2023’te Altay tankının üstünde zafer işareti yapılacak mı!..
Sancak BMC'den ne kadar kazandı?
Karar yazarı İbrahim Kahveci, dünkü köşesinde Sancak'ın BMC alım satımlarından yüzmilyonlarca dolar kazandığını yazdı. Yazının ilgili bölümü şu şekilde:
"60'lı yıllarda Türk-İngiliz ortaklığı ile kurulan ve uzun yıllar ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan şirketti. 80'lerin sonunda ise artık Çukurova Grubunun bir şirketi olmuştu.
Sonra nasıl ki Turkcell gitti ise işte öyle BMC’de Çukurova Grubunun elinden gitti. Hem de öden(e)meyen 75 milyon dolar taksit karşılığında (Show TV dahil).
Mayıs 2013’te Çukurova Grubu ödemelerini aksattı diye BMC de TMSF’nin bir şirketi haline geldi. Oysa daha birkaç yıl önce FATİH kamyonlarının reklamında İbrahim Tatlıses o meşhur sözü söylüyordu: “Bence BMC...”
Ağustos 2014’te 751 milyon TL (kur 2,15 üzerinden 350 milyon dolar) ödeme ile BMC artık Ethem Sancak’a ait Es Mali Yatırım Danışmanlık şirketine geçti.
Evet, TMSF’nin ödenmeyen 75 milyon dolara aldığı BMC 350 milyon dolara satılmıştı.
Sonra Katar’lı yatırımcılar devreye girdi. Tarih ve detay olmasa da Katar Ordusunun BMC’nin yüzde 49,9 hissesine 300 milyon dolar ödediği basında yer alıyor.
Ve nihayetinde son olarak BMC’nin yüzde 50,1’lik Ethem Sancak’a ait hissesi 480 milyon dolar karşılığında Tosyalı Grup olarak bilinen Fuat Tosyalı tarafından alındı.
Ethem Sancak tarafından bakılırsa aslında 350 milyon dolar verilip 300 milyon dolar Katar Ordusu ve 480 milyon dolar Fuat Tosyalı olmak üzere 780 milyon dolar gelir elde edilmiştir."