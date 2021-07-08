Ethem Sancak'a BMC'yi satma emri Erdoğan'dan gelmiş: Katar şikayet etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Ethem Sancak ve Talip Öztürk'ün BMC hisselerini Tosyalı Holding'e satmalarının perde arkasını yazdı. Pehlivan, Sancak ve Öztürk'ün Katar tarafından Erdoğan'a şikayet edildiğini söyledi.

Pehlivan'ın bugünkü yazısından "Katar Şikâyeti Kapının Önüne Koydurdu" başlıklı bölümü şöyle:

“Liderimiz bana dedi ki...” sözünü unutmuşa benziyoruz. Ethem Sancak’ın ağzından çıkmıştı. BMC’yi almasında, Talip Öztürk’ü ve Katar’ı ortak yapmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolünü itiraf ediyordu. Altay Tankı da Tank Palet Fabrikası da artık onlardan sorulacaktı.

Tarih üstüne tarih verildi. Ancak gel zaman git zaman, Katar ortaklı milli tank Altay bir türlü üretilemedi.

Şimdi ne oldu?

BMC’de Sancak ve Öztürk aileleri dönemi sona erdi. Katar’ın yeni ortağı Tosyalı Holding yani Fuat Tosyalı oldu.

Nasıl ki Sancak, BMC’nin sahibi olduysa Tosyalı da öyle oldu. Yani el değiştirmenin perde arkasında yine Erdoğan’ın imzası vardı.

Duydum ki hem Erdoğan’ın Ekim 2020’de gittiği Katar’da hem de geçen nisan ve mayıs aylarında Katar Emiri ile yapılan telefon görüşmelerinde bu konu masadaydı. İddia o ki Katar cephesi ortakları Sancak-Öztürk ikilisinden memnun olmadığını Erdoğan’a iletti. Bu rahatsızlık sonrası da zamanında Sancak’a “Gel BMC’yi al” diyen Erdoğan, bu kez de “Sat” emrini verdi.

Ve belli ki yeni sahip Tosyalı’dan yeni söz de alındı. Erdoğan’ın “2023’ün başında Altay’ın orduya teslim törenini yapacağız” açıklaması da bunun işaretiydi.

Bakalım, söz verildiği gibi 2023’te Altay tankının üstünde zafer işareti yapılacak mı!..