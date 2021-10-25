Uzay yolculuğuna hazırlanan Türkiye’de vatandaşın karayolu isyanı!

İki yıl sonra aya yolculuk yapmayı hayal eden Türkiye’de Giresunlu vatandaşlar köylerine ulaşabilecekleri sağlıklı karayolu olmadığı için Valiliğe başvurdu. Espiye ilçesine bağlı Hacıköy’de yaşayan vatandaşların dilekçesinde, bozuk olan yolların çevresinin de moloz yığınına döndüğüne dikkat çekilerek, “Bizi utandıran kötü görüntülerin ortadan kaldırılmasını ve önlem alınmasını, yollarımızın yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 100. Yılında aya ilk teması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

'Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak 2021 tarihli konuşmasında, “İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi millî ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanarak, “İnşallah devlet, millet ele verecek göklere en çok yakışan bayrağımızı, yani ay yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak” görüşünü dile getirmişti.

'Bütün dünya bilsin ki uzay vatanda yolumuza devam edeceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise 8 Ocak 2021’de yaptığı bir konuşmada Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılmasına ilişkin görüşlerini dile getirerek, “Bu adım, daha büyük merhalelerin müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

'Cumhurbaşkanımız aya yol yapacağım dese inanırız'

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 31 Mayıs 2018’de Kocaeli’nde sondaj gemisi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada AKP’li bir seçmenin kendisine “Cumhurbaşkanımız çıksa Aya dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini aktardığı konuşması da hafızalardaki yerini koruyor.

Bir yanda uzay hayali bir yanda kırsalın ulaşım sorunu

Ancak il yöneticilerinden Cumhurbaşkanına iktidarın kamuoyuna yansıtmaya çalıştığı uzay vizyonu vatandaşın gündelik yaşamında pek karşılık bulmuş değil. İktidarın 2023’de aya yolculuk yapma hayali kurduğu Türkiye’de özelikle kırsal yerleşimlerde yaşanan ulaşım sorunları vatandaşın günlük yaşamını aksatıyor. Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Hacıköy de bu yerleşimlerden biri.

Vatandaşlar yol sorununun çözümü için valiliğe başvurdu

Espiye ile Hacıköy arasındaki ulaşımı sağlayan yolun bozuk, yok kenarlarının ise gelişigüzel dökülen moloz yığınlarıyla adeta çöplüğe dönüştüğünü söyleyen vatandaşlar, Giresun Valiliği’ne başvurarak sorunun çözülmesini talep etti.

'Köy halkını utandıran görüntüler ortadan kaldırılsın'

Giresun Valiliği’ne yazılı başvuru yaparak ulaşım ve çevre kirliliği sorunlarının bir an önce çözülmesini isteyen vatandaşların dilekçesinde, Espiye-Hacıköy yolunun bozuk olması ve yol kenarlarındaki kirlilikten duyulan rahatsızlık dile getirilerek, “Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu çağda yaşam kalitemizi düşüren, sağlığımızı ve psikolojimizi olumsuz etkileyen, Espiye ilçemize hiç yakışmayan ve köy halkını utandıran kötü görüntülerin ortadan kaldırılmasını ve önlem alınmasını talep ediyoruz” denildi.

'Yama değil, doğru düzgün asfalt yapılsın'

Yol kenarlarında bulunan ve bir kısmı kamu kurumlarına bir kısmı ise vatandaşlara ait olan ağaçların kesilmemesini de talep eden vatandaşlar, bölgede otomobil yarışları yapılması istemediklerini de belirterek, “Köyümüzün yollarına yama değil, doğru düzgün asfalt yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Çevresel tahribata son verilsin'

Hacıköy’ün doğal güzelliğinin yöre halkına sağladığı olanaklara da değinilen dilekçede, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasının onaylandığı bu dönemde çevresel tahribata son verilmesi, kötü görüntülerin de ortadan kaldırılması talep edildi.

Giresun halkının yol sorunu bitmiyor

Engebeli arazi yapısına sahip olan Giresun’da çok sayıda ilçe ve köy yolunda benzer sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz ay da Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde vatandaşlar yıllardır sorunlu olan yolların yenilenmesi yerine yama yapılmasına tepki göstermişti. Güce ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki yol sorunu ise vatandaşların 7 yıldır çaba harcamalarına rağmen halen çözüme kavuşmuş değil.