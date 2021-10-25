AKP yöneticisi dolardaki yükselişe ilişkin konuştu: Vatandaşlarımız rahat olsun

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, dolardaki yükselişe ilişkin Habertürk'te açıklamada bulundu.

Salgın dolayısıyla çok ciddi kapanmaların olduğunu söyleyen Birinci, bu süreçte üretimin düştüğünü, ihracatın azaldığını, turizm gelirinin sıfırlandığını dile getirdi.

Cari açığı kapatmalarının şart olduğunu belirten Birinci, enflasyon ve dövizdeki yükselişin nedeninin cari açığa neden olan turizm gelirlerindeki kayıp olduğunu söyledi.

Birinci, "Bundan nasıl çıkılacak, Merkez Bankası ve hükümetimiz kararlı. Günde 1,5 milyar dolarlık bir ihracat geliri yaşandı. Bu ülke tarihinde yok. Bu 1,5 milyar dolarlık ayda 20 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin büyüme oranları revize edildi, 9,3 bekleniyor" dedi.

Günlük 1,5 milyar dolarlık ihracat sonucu Türkiye'de dolar bolluğu yaşanacağını öne süren Birinci, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Memlekette döviz bolluğu yaşanacak, bu kura doğrudan etki edecek" diye konuştu.