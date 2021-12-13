Uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklandı

Ankara’da hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı.

Haber Merkezi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Sibel E., eski eşi Ercan B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen 28 yaşındaki genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

55 ayrı suç kaydı çıktı

Ağır yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, 33 yaşındaki zanlı Ercan B. olay yerinde gözaltına alındı.

Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu öğrenildi. (İHA)

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