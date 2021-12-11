Kayseri'de kadın cinayeti: Eşini ve üvey kızını katletti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Kaya D., tartıştığı eşi Hörmet D.'yi (20) ardından da üvey kızı Yasemin Nur S.'yi (2) katletti.

Ardından intihar girişiminde bulunan Kaya D. kardeşini arayarak yardım istedi. İkamete gelen kardeşi, Kaya D.'yi hastaneye götürürken durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ikamete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hörmet D. ve Yasemin Nur S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)