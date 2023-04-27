Uzaklaştırma kararı bulunan erkek tarafından vurulan Havva Altınöz yaşam mücadelesi veriyor

Boşanma aşamasında olduğu eşinden tehditler gördüğü iddiasıyla koruma talebinde bulunup hakkında gizlilik kararı çıkararak Mudanya’dan Balıkesir’e taşınan Havva Altınöz, Saygın Altınöz isimli erkek tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Daha önce Saygın Altınöz hakkında uzaklaştırma kararı da aldığı öğrenilen Havva Altınöz, işine gitmek için saat 06:30 sularında evden çıktı. Sokakta bekleyen Saygın Altınöz tarafından silahlı ateşle ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan Altınöz’ün önceki günlerde iş arkadaşlarına eşinin 15 gün önce cezaevinden çıktığını ve korktuğunu söylediği öğrenildi.

Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Havva Altınöz’ün hayati tehlikesi sürüyor. Boşanma aşamasında olduğu ve kasten öldürme teşebbüsünde bulunan Saygın Altınöz isimli fail ise hâlâ yakalanamadı.