Ardahan'da skandal olay: İmam köylü kadını darp etti

Akıl almaz olay Ardahan merkeze bağlı Balıkçılar Köyü'nde yaşandı. Balıkçılar Köyü'nden Gülfikar Çoban, köylünün kendi arasında camiye topladığı parayla alınacak ses sisteminin akıbetini sorduğu imam tarafından darp edildi.

Yaşanan olaydan sonra burnu kırılan kadın devlet hastanesine kaldırılırken olay yargıya taşındı. İmamdan şikayetçi olan Gülfikar Çoban kötü bir niyetinin olmadığını, sorunun çözülüp çözülemediğini öğrenmek amacıyla imama soru sorduğunu, karşılığında da şiddet gördüğünü ifade ediyor.

İmam köyün ortasında saldırdı: Burnu kırıldı

Balıkçılar Köyü'nde imamlık yapan Necdet Kaya, köy camisindeki ses sistemini iyileştirmek için köylüden yardım talep etti. Köylüler de imama yardımcı olmak için kendi arasında topladığı parayı imama teslim etti ve camiye ses sistemi alınması için katkı sundu. Aradan geçen süre zarfında ses sistemi (hoparlör) temin edilemeyince köylüler de ses sisteminin akıbetini merak etti ve sonucunu imama sordu.

Köy çeşmesine hayvanlarına götüren Gülfikar Çoban, çeşmede imamla rastlayınca "Ses sitemini alabildin mi?" diye sordu. Soru üzerine imam ise saldırıya geçti. Sorulan soru karşısında sinirlenen köy imamı Necdet Kaya bir anda hakaret ve küfür etmeye başlayıp Gülfikar Çoban'a saldırdı. Köy imamından gördüğü şiddet sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve morluklar meydana gelen Gülfikar Hanım'ın aynı zamanda burnu da kırıldı. 25 Nisan tarihinde Ardahan Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan Gülfikar Çoban'ın tedavisi ise devam ediyor.

'İmamın elinden köylüler kurtardı'

Herhangi bir art niyetinin olmadığını ve gerçekten ses sisteminin alınıp alınamadığını, sorunun çözülüp çözülemediğini merak ederek soru sorduğunu ifade eden Gülfikar Çoban, köy imamı Necdet Kaya'nın kendisini sopayla dövdüğünü ifade ediyor. Köy çeşmesine gelen köylülerin de konuya tanık oldukları saldırıyı Gülfikar Hanım şu sözlerle anlatıyor:

"Köy imamına sordum 'ses sistemini alabildiniz mi' diye. Orada bana bağırdı direkt. Hakaret etti ve üstüme yürüdü. Bana küfürler etti köy imamı, yumrukla sopayla beni dövdü. Ağza alınmayacak hakaretler etti. Ben bu hale geldikten sonra komşular ayırdı bizi. Sonrasında hemen karakola ve savcılığa gittim. Sonrasında da rapor için hastaneye gittim. Burnumda kırık olduğunu gördüler. Kırılan burnumdan ötürü ameliyat oldum"

İmamdan şikayetçi oldu

Yaşadığı olaydan dolayı yaralanan ve burnu kırılan Gülfikar Çoban imamdan şikayetçi oldu. Yaşananları şahit olan köylüler, şiddet gören Gülfikar Çoban ve avukatları sürecin takipçisi olacaklarını ifade ediyor ve adaletin yerini bulmasını talep ediyor.