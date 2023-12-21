Uzaklaştırma kararı bitti, eşi tarafından öldürüldü: 'Beni kurtarın' mesajı atmış

Bursa'da Mustafa Ali Ayda'nın uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamayan Burcu Ayda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunarak, dokuz yıllık eşi hakkında iki aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından yaşları 2 ile 9 arasında değişen 4 çocuğuyla beraber Bursa'daki anneannesinin evine sığındı.

Hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı anneannesinin evine giden Mustafa Ali Ayda, "Değiştim artık, sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim, evimize gidelim" dediği Burcu Ayda'yı ikna etti. Mustafa Ali Ayda, hakkındaki uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra, 17 Aralık'ta Burcu Ayda'yı bıçaklayarak kaçtı. Burcu Ayda, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Mustafa Ali Ayda olaydan sekiz saat sonra Osmangazi ilçesindeki bir fırının bodrum katında yakaladı. İlk ifadesinde, Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti ve tutuklandı.

Babasına 'Beni kurtar' mesajı atmış

Öte yandan Burcu Ayda'nın, öldürülmeden bir süre önce yengesi Leyla Erdanlı ile akrabalarına, yaşadığı sıkıntıları anlatıp, "Benim ölümüm Ali'nin elinden olacak. Bunu biliyorum ve çok korkuyorum" dediği öğrenildi.

Kızının ölüm haberini Yozgat'ta öğrenince Bursa'ya gelen baba Mustafa Erdanlı da "Kızım, dört sene önce bana bir mesaj atmıştı, 'Baba, beni kurtar' yazıyordu. Aradığımda telefona kızım yerine akrabaları çıkıyordu" dedi. 4 torununun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındığını ancak Mustafa Ali Ayda'nın babası Medeni Ayda'nın, devlet korumasını kabul etmeyerek, torunlarının bakımını üstlendiğini hatırlatan Erdanlı, "Torunlarım o aile ile kalmasın. Torunlarım o evde güvende değil. Torunlarımın benim gözetimim altında, bir kurumda bakılmasını istiyorum" dedi.