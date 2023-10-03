Uzaklaştırma kararı aldıran eşini çocuklarının yanında öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan 42 yaşındaki Ömer Durak, tartıştığı 36 yaşındaki eşi Semra Durak’ı iki çocuğunun yanında tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan Durak, ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Koçhisar Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, iki çocuğuyla birlikte evine dönen dört çocuk annesi eşi Semra Durak’la kapının önünde tartışmaya başladı. Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Semra Durak’a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Semra Durak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Semra Durak’ın cesedi otopsi için morga götürülürken, ağır yaralanan Ömer Durak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmış

Ömer Durak’ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

Hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak’ın, sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı. Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, “Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok” dediği görüldü.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.