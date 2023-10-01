KADES üzerinden şiddete uğradığını bildiren kadın sayısında yüzde 2 bin 594 oranında artış

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi.

2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

'Bu rakamlara dahil bile değil'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbar sayılarındaki artışa dikkat çekti. İlgezdi, açıklamasında şu verilere yer verdi:

"Resmi verilere göre 2018-2020 arasında KADES uygulamasını indiren kadın sayısı 453 bin 12, ihbarda bulunan kadın sayısı ise 30 bin 601 olmuştu. 2023 rakamları ise inanılamayacak düzeyde. 2023 itibari ile KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde bin 185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e, uygulama üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı ise yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. Üstelik bu uygulamadan haberi olmayan, bu uygulamayı kullanacak telefonu olamayan ve şiddet gören kadınlar ise bu rakamlara dahil bile değil."