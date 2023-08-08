Uyuşturucu soruşturması: Deponun emniyete uzaklığı 160 metre çıktı

İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2’si firari 8 sanıklı davaya göre, İstanbul Narkotik Polisi, gelen ihbar üzerine 23 Kasım’da metamfetamin kaçırdığı belirlenen şüphelilerin kullandığı bir araçları takibe alındı. Takibin sonunda polislerden birine çarpan sürücü zor kullanılarak durduruldu. Aramada 30 kilo metamfetamin bulundu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, üç şüphelinden 2’si yakalanırken biri kaçtı. Yakalanamayan Mohammad Kamandi isimli kişinin 23 Kasım akşamı saat 19.00 uçağıyla ülkesi İran’a gittiği belirlendi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan kişilerden biri olan Mohammadbagher Mojahe, uyuşturucu işi yaptıklarını kabul etti. Mojahe, bu iş için Beylikdüzü’nde bir villa ve 3 katlı bir işyeri kiraladığını söyledi. Mojahe, ayrıntılı ifadesinde ‘patronunun’ İran’da bulunan Ali Goudarzi olduğunu söyledi.

Deponun emniyete uzaklığı 160 metre

Şüphelilerin yakalanmasından sonra, uyuşturucu işi için kiralanan villa ve işyerine gidildi. İşyerinde uyuşturucu üretiminde kullanılan 26 ton sodyum sülfat ele geçirildi. Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’ndeki villada da 3 ton 533 kilo metamfetamin bulundu. 26 ton sodyum sülfat yakalanan işyerinin Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne olan uzaklığının ise 160 metre olduğu bilgisi dosyaya girdi.

Dünya Jimnastik Şampiyonu da tutuklandı

Yürütülen soruşturma sonrası Amin Behboodian (34), Hossein Kargarsani (32), Mohammadbagher Mojahed (32), Mohsen Ebrahimghavim (35), Seyed Hamid Reza Babaei (37) ile Afgan asıllı Ayneddin Rahmani (22) tutuklandı ve haklarında dava açıldı. Tutuklanan Babaei 2014 yılında Dünya Jimnastik Şampiyonuydu. Firari konumdaki Ali Goudarzi (33) ile Mohammad Kamandi (34) hakkında ise ek iddianame hazırlandı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı.