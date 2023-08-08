21 kişi hayatını kaybetmişti: Soylu o başkana kalkan olmuş

İstanbul Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat 2019'da yıkılmıştı. 21 kişi hayatını kaybederken, onlarca yurttaş ise yaralandı. Yeşilyurt Apartmanı davasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hazırlanan bilirkişi raporlarında ihmaller zinciri tek tek sıralanmıştı. Raporda, Yeşilyurt Apartmanı’nda onaylı projesiye aykırı olarak 2 adet kaçak kat inşa edildiği belirtilmiş ve binanın kendiliğinden çökmesinde kimlerin kusurlu olduğu tek tek sıralanmıştı. Kaçak katlarla ilgili Kartal Belediyesi tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı da raporlarda dikkat çeken bir diğer husustu.

'Personel yargılanıyor'

İhmallere ilişkin ilk dava İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmıştı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, savcılık konuyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Bilirkişi raporunda binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan herkes tek tek belirlenirken savcılık bu isimler hakkında soruşturma başlattı. Kartal Belediyesi çalışanı 30’u aşkın personel hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihmal suretiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına taksirle sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattı. Söz konusu personel için savcılık Kartal Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni aldı. Kaymakamlığın izni üzerine bu kişiler hakkında ek iddianame düzenlendi.

Soylu’dan izin çıkmadı

Ayrıca Savcılık apartmanın yıkılmasında ihmali bulunduğu iddia edilen eski Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yardımcısı Mehmet Göze için de kolları sıvadı. Bu isimler için ise savcılık, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Ancak bu sürecin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya takıldığı ortaya çıktı. Bakan olduğu süreçte Sekmen ve Göze’ye kalkan olan Soylu 21 kişinin öldüğü bir ihmaller zincirinde sorumluların yargılanması için soruşturma izni vermedi.

‘Yıkılan bina mevzuata uygunmuş’

Soylu imzası taşıyan belgede Mehmet Sekmen ve Mehmet Göze’nin Yeşilyurt Apartmanı’na ruhsat verildiği 1992 tarihinde görevli olmadıkları yıkılan binanın ruhsatının ise mevzuata uygun olarak düzenlendiği öne sürüldü. Sekmen ve Göze’nin sorumlu olması için zaman aşımı süresinin ise dolduğu belirtildi.

Mehmet Sekmen tazminat ödemeyecek

Vefat edenlerin yakınları tarafından "görev kusuru" nedeniyle İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde de açılan davada da mahkeme zaman aşımından bağımsız olarak Kartal Belediye Başkanlığı’nın sorumlu olduğunu kabul etmişti. Soylu’nun bu kararıyla hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları tarafından açılmış ve açılacak davalarda çıkacak tazminatların Mehmet Sekmen’e rücu edilmesinin önü kapatılmış oldu.