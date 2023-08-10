Uyuşturucu ile mücadele hattı alarm veriyor: 6 ayda 41 bin 'imdat' çağrısı

“ALO 191'' olarak da bilinen uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattına yapılan başvurular, ülkedeki bağımlılık oranının korkunç boyutlarda arttığını ve iktidarın eylemsizliğini ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için yardım isteyen kişi sayısı 2015-2022 döneminde 1 milyon 88 bin 741’e ulaştı.

Yılda ortalama 60 bin çağrı alan destek hattı 2023 yılında patlama yaşadı. Yalnızca altı ayda 41 bin 529 başvuru ile yıllık ortalamaya yaklaştı.

Sorun, Türkiye’nin özellikle yoksul semtlerinin parçası olan herkesin gündeminde baş sıralarda. 9 Ağustos günü toplanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, toplantının ardından “Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığı giderek yaygınlaşırken bu sorunu tüm boyutlarıyla ele alan ve çok yönlü bir mücadeleyi içeren bir hazırlığın başlatılması karar altına alındığını” duyurmuştu.

'Kirli ticaret ağlarıyla mücadele edeceğiz'

TKP MK üyesi Berkay Kemal Önoğlu, “Neredeyse her okulda, her mahallede bağımlılığın da satıcılığın da giderek yaygınlaştığını özellikle daha yoksul semtlerde devlet okullarında tarikatların hakimiyetine paralel bir de uyuşturucu ticaretinin yerleşmeye başladığını görüyoruz” yorumunda bulundu.

Önoğlu, uyuşturucunun özellikle yoksul semtlerindeki gençler arasında yaygınlaşmasını, “Buralar, yani bizim mahallemiz, bizim mekanlarımız aynı zamanda uyuşturucunun yayılım sahası haline geliyor” sözleriyle vurguladı.

Uyuşturucu sorunu, TKP’ye göre, düzenle doğrudan bağlantılı. Önoğlu, “Yaşama sevincine saldırılıyor” dedi: “Türkiye’de yaşıyoruz, burada semtlerimiz aynı sürecin birer parçası olarak olarak hem uyuşturucu satıcılarının, hem faşist çetelerin ve hem din istismarcısı yobazların kıskacına bilinçli olarak sokuluyor.”

TKP’ye göre uyuşturucuyla mücadelenin en çetin geçeceği alanlardan biri, liseler.

TKP’nin lise örgütlenmesi Solcu Liseliler’in her türden bağımlılığa karşı sert bir mücadelenin beklediğini belirten Önoğlu, “Mümkün olan her okulda öğrenci-veli-öğretmen işbirliğini sağlayacak; bağımlılıkla, onu geliştiren zeminle, kirli ticaret ağlarıyla mücadele edeceğiz” dedi.