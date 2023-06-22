'Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşı 8’e kadar düştü'

Ülkede son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı giderek artarken, uluslararası raporlara göre ülke uyuşturucu ticaretinin de geçiş noktası olmuş durumda. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ürkütücü uyuşturucu tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Halıcı “Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sıradadır” dedi.

başlama oranının arttığını ifade eden Yalım Halıcı “Uzmanlardan, ilgili raporlardan ve araştırma sonuçlarından derlenen bilgilere göre Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sıradadır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Yalım Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde: