'Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşı 8’e kadar düştü'

Ülkede son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı giderek artarken, uluslararası raporlara göre ülke uyuşturucu ticaretinin de geçiş noktası olmuş durumda. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ürkütücü uyuşturucu tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Halıcı “Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sıradadır” dedi.
başlama oranının arttığını ifade eden Yalım Halıcı “Uzmanlardan, ilgili raporlardan ve araştırma sonuçlarından derlenen bilgilere göre Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sıradadır” ifadelerini kullandı.
CHP’li Yalım Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde:
- 2003 ila 2023 yılları arasında uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanılması sonucunda yaşanan ölüm sayısı kaçtır? Bahsi geçen yıllar arasında uyuşturucu ve türevleri maddeler nedeniyle hayatın kaybedenlerin yaşları kaçtır? Ölümlere neden olan bu uyuşturucu türleri hangileridir? Ölenlerin kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?
- 2003 ila 2023 yılları arasında AMATEM, ilgili birim ve bölümler ile kamu ve özel hastanelere tedavi için başvuran hasta sayısı kaçtır? Bu hastaların yaş dağılımı ne şekildedir? Başvuran hastaların cinsiyet dağılımı nasıldır? AMATEM’lerin toplam kapasitesi ve yatak sayısı nedir?
- Uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi sayısı ve uyuşturucu kullanımında en küçük yaş kaçtır?
- Okulların çevresinde ve içlerinde uyuşturucu kullanım oranı nedir?
- Son beş yılda bonzai ve metamfetamin kullanım oranı nedir? Yine son beş yılda bonzai ve metamfetamin nedeniyle tedavi gören ve ölen kişi sayısı kaçtır?