Uyuklama tartışması sürüyor: İletişim Başkanlığı'ndan 'Yayın beyefendinin oluruyla yapıldı' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partilileriyle bayramlaştığı programda uyuklar göründüğü anlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Habertürk arasındaki atışma sürüyor.

Fatih Altaylı'nın dün sözkonusu görüntülerin banttan yayınlandığını belirtip daha sonra görüntülerin canlı yayınlandığı bilgisini aldığını belirterek düzeltme yaptığı yazısının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Habertürk'ü hedef almıştı.

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy da Twitter hesabından video mesaj yayınlayarak Altun'un bu paylaşımını kınadığını belirtmiş ve "Cumhurbaşkanını o yorgunlukla medya karşısına, canlı yayına çıkartmak bir kazadır, bir hatadır bence" demişti.

'Emrivaki sözkonusu değil'

Bu kez Cumhurbaşkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel Twitter hesabından yayınladığı video mesajla Ersoy'a yanıt verdi. Yücel Habertürk'ün "manipülasyon" ve "dezenformasyon" yaptığını iddia ettiği mesajında şunları kaydetti:

"Bugün en bariz şekilde, net bir örneğiyle karşı karşıya kaldığımız dezenformasyonun, hatta yalan haberin medya etiği açısından özürsüz, devlet ciddiyeti açısından ise cevapsız kalmasına müsaade edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yayına yorgun çıkartılması gibi bir 'emrivaki' söz konusu dahi olamaz. Devlet ve bürokrasi terbiyemizde, tüm programları, beyefendinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplerine muhtaçtır."

'Özür bekliyoruz'

Yücel "Bu yalan haberciliğin, hakkaniyet sahibi herkes tarafından ayıplanacağına, kınanacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'yalan terörü'nün medyadaki bir örneği sayılabilecek bu yayın dolayısıyla HaberTürk'ü kınıyor, bir an evvel kendilerinden özür bekliyoruz. Yalan haber, dezenformasyon ve karalamayla yapılmaya çalışılan algı operasyonları, manipülasyonlar, tüm bunlarla mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi olarak her türlü yurtiçi ve yurtdışı dezenformasyonla mücadele etmek temel görevlerimiz arasındadır. Bu minvalde bugün Habertürk’te yayınlanan köşe yazısı ve eki ile devamındaki bir video kaydına dair açıklamamızdır: pic.twitter.com/1caY1D4Cl3 — Gökhan Yücel (@goyucel) July 22, 2021

Ciner patronu Tekdağ ile görüşme

İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker de Fatih Altaylı'nın yazısı hakkında, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile dün öğle saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Eker, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı'nın bant olduğunu iddia ettiği yayının canlı olarak gerçekleştiğini, bu programın canlı yayın frekans bilgilerinin HaberTürk muhabirlerinin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bilgilendirme grubu üzerinden bütün medyaya duyurulduğunu, kendi muhabirlerine bile sorulsa kolaylıkla teyit edilebilecek bu gerçeğe rağmen Altaylı'nın yazısının -bir canlı yayın sırasında olağan görülebilecek bir anlık insani durumdan hareketle- hayali bir senaryo ve mesnetsiz değerlendirmeler içerdiğini ifade ettim. Zaten Altaylı'nın da yazısında 'Bu bir canlı yayın olsa anlarım.' dediğine dikkati çektim. AA ve TRT ile birlikte dolaylı olarak İletişim Başkanlığımızı da zan altında bırakan ve kamuoyunu yanlış yönlendiren yazı nedeniyle kurumsal olarak düzeltme ve özür beklentimizi de ilettim."

Tekdağ'ın ise "canlı yayınlarda bu tür anlık insani ve teknik durumların tabi olduğunu" kabul ettiğini, Fatih Altaylı ve yayın ekibiyle konuyu görüşeceğini söylediğini aktaran Eker, şöyle devam etti:

"Fakat daha sonra Fatih Altaylı imzasıyla çıkan yazıda da söz konusu hata düzeltilmedi. Aksine Fatih Altaylı, kendisinin AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'la yaptığı görüşme ve benim Sayın Tekdağ'la yaptığım görüşmeyi birbiriyle çelişen açıklamalar gibi yansıtmayı tercih etti. Fatih Altaylı'nın bu ısrarlı ve açık seçik çarpıtmayı HaberTürk çatısı altında yapması nedeniyle, sorumlu yayıncılık ilkeleri gereği HaberTürk'ün kurumsal olarak da özür dilemesi gerektirdiğini düşünüyorum. Yalan bu kadar ucuz ve kolay olmamalı. Medyada yalanın bir ideolojik ve politik silah olarak kullanılmasının önüne geçmek adına hakikat için çalışmayı sürdüreceğiz."