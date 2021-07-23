Erdoğan'ın uyuklaması ortalığı karıştırdı: Habertürk programcısı Ersoy'dan Fahrettin Altun'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın dünkü yazısıyla ilgili "Habertürk'ü kınıyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Habertürk TV programcısı Mehmet Akif Ersoy ise Altun'un doğrudan kanalı hedef almasını eleştirdiği yanıtında "Fahrettin Altun’un bu paylaşımını ben de kınıyorum" diye yanıt verdi.

Altaylı dün Habertürk gazetesinde yayımlanan "O görüntüyü yayına kim verdi" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partilileriyle internet üzerinden bayramlaştığı konuşmasında uyuklar göründüğü anlara dikkat çekmiş, sözkonusu görüntülerin yayınlanmasını "rezalet" olarak nitelemişti. Altaylı görüntülerin Cumhurbaşkanlığı'nca daha önce çekildiğini ileri sürmüş ve bu görüntünün servis edilmesinin "çok fena" olduğunu kaydetmişti.

Altaylı, “Açık biçimde, çok yakınında birilerinin cumhurbaşkanını zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder” ifadesini kullanmıştı.

Altaylı'dan düzeltme

Ancak Altaylı yazısının yayınlanmasından saatler sonra yeni bir yazı kaleme almış ve AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan’ın kendisini aradığını, videonun bant kaydı olmadığını, kanalların Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı frekanstan görüntüyü alabildiğini söylediğini aktarmıştı.

Altaylı, “İletişim Başkanlığı’ndan Habertürk’e verilen bilgiye göre ise yayın canlı olarak Marmaris’ten yapıldığı için böyle bir olay meydana gelmiş” diye yazmıştı.

AA Genel yayın Yönetmeni Özhan da Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak “Dün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarıyla video konferans yoluyla yaptığı bayramlaşma programı, Anadolu Ajansı tarafından da, tüm medya kuruluşları ile eş zamanlı şekilde aynı canlı yayın frekansından yararlanılarak abonelere servis edilmiştir" demişti.

Altun Habertürk'ü hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise dün akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla Habertürk'ü hedef aldı. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!".

Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor.

Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor.

Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız.

HABERTÜRKÜ KINIYORUZ! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 22, 2021

Ersoy'dan yanıt

Altun'a Habertürk TV programcısı Mehmet Akif Ersoy Twitter hesabından "İletişim Başkanı Sn. Fahrettin Altun’un Habertürk TV'yi hedef alan açıklaması hakkında" diyerek paylaştığı video mesajla yanıt verdi.

Fatih Altaylı'nın yazısına ilişkin gerekli düzeltmeyi yaptığı belirten Ersoy "Sayın Altaylı’yla zaten konuşulmuş, düzeltmeyi de paylaşıyor. Habertürk doğrudan hedef alınıyor burada. Sayın cumhurbaşkanının bir haftadır çok yoğun bir programı vardı. Bu yoğun programından sonra gayet tabiidir insan olarak yorulmuş olabilir. Bunu hesap etmeyip, bu iletişim kazasına sebep olduktan sonra… Bayram tebriğini banttan da yayınlayabilirsiniz. Bant kaydı çekebilirsiniz. Sayın cumhurbaşkanı yorgunken neden canlı yayınladığı da soru işareti" dedi.

Ersoy "İletişim başkanının gazetecileri düzeltmek yerine bir kurumu doğrudan hedef alan açıklama yapması hakikaten şaşırtıcı. Ortada bir hata bile varsa, diyelim ki Habertürk yazarı yanlış bildiği bir şeyi paylaştı, onu düzelttiniz. Doğrudan bir kurumu hedef alıyor olmak şöyle bir şey de getirir… Parti içerisinde biri yanlış yaptığında -o yanlışların içeriğini söylemeyeceğim- doğrudan partiyi veya ittifakı hedef almak ne kadar makuldur?" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanının prestiji Türkiye’nin prestijidir. Onu korumak herkesin vazifesidir" ifadesini kullanan Ersoy "Dolayısıyla cumhurbaşkanını o yorgunlukla medya karşısına, canlı yayına çıkartmak bir kazadır, bir hatadır bence. Onu da geçiyorum. uluslararası Türkiye’nin itibarı açısından da bir sorundur. Bunu şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekirken, çıkıp da bir yazarının yazdığı yazı üzerine Habertürk’ü bu şekilde itham etmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben AK Parti’nin de böyle bir yaklaşımı olacağını düşünmüyorum. Herhalde AK Partili vekiller, bakanlar, meseleyi takip edenler fotoğrafa baktıklarında, o fotoğrafın ne ifade ettiğini objektif şekilde göreceklerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla sayın Fahrettin Altun’un bu paylaşımını ben de kınıyorum” dedi.