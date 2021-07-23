Erdoğan'ın 'onları da çağırdık' açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİP'in de Kıbrıs'a davet edildiği yönündeki açıklamasına "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir” tepkisini gösterdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü için 20 Temmuz günü Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine İYİP Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİP TBMM Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu'nun gittiğini ancak bu isimlerin protokolde son sıraya gönderildiğini belirten İYİP Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Ne diplomatik ne de siyasi geleneklere uygun düşmemiştir" dedi.