Uykusuz Erdoğan'ın kafasına vurduğu çocuğu kapağına taşıdı

Uykusuz Dergisi bir açılışta küçük çocuğu kafasına mikrofonla vuran Erdoğan'ı ti'ye aldı.

Haber Merkezi

Uykusuz Dergisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılışta kurdeleyi kendisinden erken kesen küçük çocuğun kafasına vurduğu tepki çeken görüntüleri bu hafta kapağına taşıdı. 

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Erdoğan kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurdu