Uykusuz Dergisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılışta kurdeleyi kendisinden erken kesen küçük çocuğun kafasına vurduğu tepki çeken görüntüleri bu hafta kapağına taşıdı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Uykusuz Erdoğan'ın kafasına vurduğu çocuğu kapağına taşıdı
Uykusuz Dergisi bir açılışta küçük çocuğu kafasına mikrofonla vuran Erdoğan'ı ti'ye aldı.
Haber Merkezi
Uykusuz Dergisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılışta kurdeleyi kendisinden erken kesen küçük çocuğun kafasına vurduğu tepki çeken görüntüleri bu hafta kapağına taşıdı.