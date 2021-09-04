Erdoğan kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçilirken, törene çocuklar da katıldı.

Erdoğan hemen önünde bulunan ve kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurdu. Erdoğan fotoğrafa girmek için yanına gelen başka bir çocuğun ise saç kesimini beğenmeyerek, "Ulan oğlum bu ne hal? Vallaha iyiliğine vermem, geç şuraya, geç şuraya" diyerek uzaklaştırdı.

Erdoğan'ın çocuklara davranışları büyük tepki çekti.

Erdoğan'ın kendisinden önce kurdele kesen çocuğa tepkisi