Erdoğan'dan kurdele tepkisi: 'Talimat vermeden kestiniz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'in açılış kurdelesini kesmesine 'Talimat vermeden kestiniz' diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Hatay'da toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erken davranıp kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" diyerek tepki gösterdi.

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