Hatay'da toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erken davranıp kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" diyerek tepki gösterdi.
Erdoğan'ın Bakan'a sitemi
Kaya Emre Uzmay
Erdoğan'dan kurdele tepkisi: 'Talimat vermeden kestiniz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'in açılış kurdelesini kesmesine 'Talimat vermeden kestiniz' diyerek tepki gösterdi.
Haber Merkezi
Hatay'da toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erken davranıp kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" diyerek tepki gösterdi.
Erdoğan'ın Bakan'a sitemi