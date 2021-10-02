Usulsüzlüğü bildiren memurun 10 ayda 8 kez yeri değiştirildi

İstanbul Üniversitesi’ndeki usulsüzlüğü bildirdiği için daha önce maaştan kesme cezası alan ve görev yeri 10 ay içinde 8 kez değiştirilen Y.Ö. hakkında, kadrosuna uygun olmayan bir göreve getirilmeyi kabul etmediği için yeni bir soruşturma daha açıldı. Y. Ö., son olarak İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görevlendirildi.

Anka'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Y.Ö. teknisyen kadrosunda olmasına rağmen daha önce üç kez, kadrosuna uygun olmayan işlerde görevlendirildi. Y.Ö. hakkında bu görevlendirmeye de itiraz ettiği için disiplin soruşturması açıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi’nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük yapıldığına dair bilgi ve belgeleri rektörlüğe bildiren memur Y.Ö.’ye, “ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa ettiği” gerekçesiyle maaştan kesme cezası verildi. Y.Ö., usulsüzlük yaptığını iddia ettiği kişileri Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) da bildirdi. İsimlerinin usulsüzlüğe karıştığını bildirdiği Y.P. ve F.A.’nın kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, iki isim hakkında uzaklaştırma kararı verdi.