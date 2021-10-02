'Patronlarla, gericilerle, sömürü düzeniyle uzlaşmıyoruz'

'Erdoğan, patronlara yeni bir hediyeyle paçayı kurtarma derdinde. O nedenle anayasayı geçici bir başlık olarak değil, sürekli olarak gündeme getiriyor.'

Haber Merkezi

Boyun Eğme Gazetesi'nin bugünkü sayısında "yeni anasaya" tartışmaları gündem edildi.

Meclis'te dün Erdoğan'ın yaptığı konuşmada da geçen konu gazeteye şöyle taşındı:

"Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Meclis kürsüsündeydi.

Uzun uzun okudu yine ekrandan. Çok büyük bölümü halkın ihtiyaçlarıyla uzaktan yakından alakası olmayan konulardan, sadece patronların hissedebildiği büyüme rakamlarından bahsetti. Bir de '2023’te yeni bir anayasayı milletimize hediye etmek istiyoruz' dedi.

Görülüyor ki her alanda sıkışan Erdoğan, patronlara yeni bir hediyeyle paçayı kurtarma derdinde. O nedenle 'anayasa'yı geçici bir başlık olarak değil, sürekli olarak gündeme getiriyor."

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