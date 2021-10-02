Boyun Eğme Gazetesi'nin bugünkü sayısında "yeni anasaya" tartışmaları gündem edildi.
Meclis'te dün Erdoğan'ın yaptığı konuşmada da geçen konu gazeteye şöyle taşındı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
'Patronlarla, gericilerle, sömürü düzeniyle uzlaşmıyoruz'
'Erdoğan, patronlara yeni bir hediyeyle paçayı kurtarma derdinde. O nedenle anayasayı geçici bir başlık olarak değil, sürekli olarak gündeme getiriyor.'
Haber Merkezi
Boyun Eğme Gazetesi'nin bugünkü sayısında "yeni anasaya" tartışmaları gündem edildi.
Meclis'te dün Erdoğan'ın yaptığı konuşmada da geçen konu gazeteye şöyle taşındı: