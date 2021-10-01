Erdoğan Meclis açılışında konuştu: Kürt sorunu denilen meseleyi biz çözdük

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış programında Meclis'te bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasında "Adına Kürt sorunu denilen meseleyi tüm boyutlarıyla biz çözdük" diyen Erdoğan, Meclis'in yeni dönemde yeni bir anayasa ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği yanından bakanlık görevlerinde bulunan, ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı diliyorum.
- Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin istiklali, bağımsızlığı için mücadele eden herkesi saygıyla anıyorum.
- Meclisimizin ışıkları yandığı, Meclisimiz çalıştığı sürece milletimizin sırtı yere gelmez.
- Milletimize yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de Meclisimiz tarafından hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Yeni bir anayasa milletimize vereceğimiz en büyük hediye olacak. Meclis'teki partilerin yeni anayasa teklifini en kısa sürece açıklamasını bekliyorum.
- Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürge ne soykırım lekesi vardır. Bunun için de her yere alnımız ak, göğsümüzü gere gere gidiyoruz.
- 10. yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde uluslarası toplumun ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye 4 milyon mülteciye kapısını açarken, dünyada insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. İşkence edilerek, botları delinerek, zorla geri gönderilen insanlarla karşılaşıyoruz.
- Avrupa'da kaybolan onbinlerce mülteci çocuğun akıbeti meçhul. Bu konuda bir çalışma da mevcut değil. Bu ikiyüzlülüğün benzerini Suriye'deki terör örgütleri konusunda da yaşıyoruz. Özellikle DEAŞ bahanesiyle ortalığın altını üstünü getirenler bu örgütle mücadele etmemiştir, sadece Türkiye bu örgütle karşı karşıya gelmiş, şişirilen balonu patlatmıştır. Suriye'de birileri de halkıyla kavgalı rejimi desteklemekte.
- Kutuplardaki buzulların erimesinin sadece oradaki penguenlerin değil, insanlığın sorunu olduğu anlaşılacak.
- Geçtiğimiz 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete her alanda gerçekleştirdiğimiz atılım, 2023 vizyonunun temel altyapısıdır. Bu vizyonu ülkemizin tüm fertleriyle sahiplenmeliyiz. Hiçbirimiz için başka vatan, başka devlet, başka bir gelecek yok. Aklımızdan çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.
- Tehditleri kaynağında bulup yok eden yeni güvenlik anlayışımızla sınırlarımızda terör koridorlarının oluşmasını engelledik. Kürt sorunu denilen meseleyi tüm boyutlarıyla biz çözdük. Ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırdık. Bu meseleyi istismar konusu yapmak isteyenlerin maskesini düşüreceğiz.
- Birilerininin sürekli sorduğu Merkez Bankası rezervini 122 milyar dolar seviyesine çıkardık. Dünya iki yıldır küresel salgınla boğuşuyor, çok derin, yıkıcı ve dönüştürücü bir dönemden geçiyoruz.
- Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz.
- Türkiye salgın öncesi döneme göre istihdamı artıran sayılı devletlerden biri.
- Rekabeti bozan, fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.