Erdoğan Meclis açılışında konuştu: Kürt sorunu denilen meseleyi biz çözdük

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış programında Meclis'te bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında "Adına Kürt sorunu denilen meseleyi tüm boyutlarıyla biz çözdük" diyen Erdoğan, Meclis'in yeni dönemde yeni bir anayasa ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle: