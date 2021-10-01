TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, emperyalizm, mafya, siyaset ve iktidar ilişkilerini manşetine taşıdı.

ABD ve AB'nin fonladığı Küresel Organize Suç Endeksi raporu vesilesiyle ülkedeki gerçek tabloya işaret eden Boyun Eğme, "Bu kirli çamaşırlar kimin?" manşeti attı.

Gazetenin manşeti şöyle:

Geçtiğimiz Mayıs ayında ülke, Sedat Peker adlı ülkücü mafyanın iktidardaki kimi isimleri eleştiren, “artık beni kullanışlı bulmuyorsanız ben de sizin kirli çamaşırlarınızı ortaya dökeceğim” mesajlı videolarına kilitlenmişti. AKP’in dağılmasına umut bağlayan muhalefet, Peker’i neredeyse ulusal kahraman ilan edecekti...

Kirli çamaşırlar döküldüğüyle kaldı. O çamaşırlarla bu hafta önce New York’a ardından Soçi’ye giden Erdoğan pek güzel ağırlandı.

Şimdi ise Batı’nın fonladığı İsviçre merkezli bir düşünce kuruluşu Küresel Organize Suç Endeksi Raporu’nda “Türkiye mafya devleti olarak bilinir hale geldi” diyor ve sıralıyor: Yolsuzluk, yasadışı ticaret, silah kaçakçılığı, devlet içinde mafya-çete yapılanmaları...

Akla ilk önce şu soru geliyor: Burada kast edilenPeker’in şebekesi mi? Yoksa Peker’i tasfiye eden “büyüklerin” organize işleri mi? AKP için kullanışlı olmaktan çıkmış Peker, bu raporu yayınlayanlar için pekala kullanışlı hale gelmiş olabilir. Yerli uzantılarıyla birlikte... Nitekim devlet içinde “temiz eller” kampanyasının kahramanlarından eski

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın Sedat Peker şebekesini övmesi tesadüf olmasa gerek. Ne diyor Tantan? “Devlet aklına sahip, namuslu, düzgün”...

Belli ki darbe öncesi ve sonrası devlette Fethullahçılığı ayırt eden AKP gibi, Peker öncesi ve sonrası “mafya devletini” ayıran hesapçı bir kafa var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında...

Sermaye düzeninde kılıfa uygun suçlar

Evet, organize suçlar raporunda bahsedilenler bizim için çok tanıdık. Bahsedilenlerin hepsi halkımıza ve komşu halklara karşı iktidarın işlediği suçlar. Ancak her rapor gibi, bu rapor da “sahibinin sesini” yansıtıyor. Sermaye düzeninde bazı suçlar pekâlâ hukuk kılıfına uydurulabiliyor.

O halde Türkiye’de ve dünyada organize suçların arkasında kimler olduğuna bakmak lazım...

Örneğin raporda silah kaçakçılığı bir suç olarak tarif edilmiş. Doğru. Peki tüm dünyaya silah ihraç etmek, eğitime, sağlığa, barınmaya ayrılmayan milyonlarca doları silaha ayırmak? Yoksul halkların aşı ihtiyacını gasp etmek? Maskelerine el koyup kendi ülkesinde stoklamak? Bunlar suç değil mi? Tam da geçtiğimiz günlerde Küba Dı-şişleri Bakanı Bruno Rodriguez’in söylediği gibi, iki atom bombası kullanarak suç işlemiş ABD’nin halihazırda dünyanın en çok silah bulunduran ülkesi olması suç değil mi?

Evet Türkiye uyuşturucu rotası üzerinde en önemli kavşaklardan biri. İnsanları zehirleyerek kazanılan servetler, baronlar, çeteler, sırtını bunlara dayayan siyasetçiler ülkemizi karanlığa sürükledi. Peki, raporu düzenleyen “cici” kuruluşlar, onların devletleri bu durumda hiç mi pay sahibi değil? ABD’nin ünlü The Independent (“Bağımsız!”) gazetesinde Taliban Afganistan’ının eroin kıtlığına yol açacağından şikayet edilebiliyor. Türkiye’de yıllarca kontrgerilla-uyuşturucu-siyaset düzeneğini besleyip büyüten ABD değil miydi?

Suriye’de Libya’da selefi cihatçıların beslendiği, IŞİD ile üst düzey politikacıların petrol kaçakçılığı bağlantıları anlatılmıştır. İyi de, silahlı şeriatçıları bölgede palazlandıran ve yükselişlerini Arap Baharı diye güzelleyen Batılı ülkeler değil miydi? IŞİD’in bağlantıda olduğu sadece AKP’li bazı politikacılar mı? Yoksa “pek Batılı” sermayedarımız Koç ailesinin “çöktüğü” TÜPRAŞ da buradan beslenmemiş miydi?

Suçlular halk mahkemelerinde yargılanacak

Bir yanda AKP’nin suçlarını Batı’nın ve güdümlü muhalefetinin çıkarlarına göre ayıklamaya çalışmış bir rapor var. Diğer yanda “organize işler”in arkasında kimler olduğunu çok iyi bilen ve karşısında örgütlenen bir halk... Türkiye’de iktidar boğazına kadar suça batmıştır, doğru; ancak arkasında bütün kirli bağlantılarıyla emperyalizm ve bu düzen durmaktadır.

Çünkü temiz kapitalizm olmaz. Masum kapitalizm olmaz. Sömürü düzenini aklayamazsınız.

Suçları bir bir sayılıp dökülecek, ancak bu iş böyle süslü raporlarla, sahte diplomatik ifadelerle olmayacak. Emekçilerin iktidarında, tüm suçluları halk kendi mahkemelerinde yargılayacak.