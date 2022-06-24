Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara girdi: Yaşadığım en güzel duygu buydu

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmış, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu gibi isimler taziye mesajları yayımlamıştı. Erdoğan cenazede Ustaosmanoğlu'na övgüler sıralamıştı.

İHA'da yer alan habere göre, cenaze için yapılan hazırlıklarda yer alan Yasin Ramazan Gülmüş isimli kişi Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara girdi. Gülmüş, "Benim babam gassal, mezarlığa başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirdim. Beraber cenaze yıkadığımız da oldu, sayısız cenaze törenine katıldım. Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.