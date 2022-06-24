Erdoğan tarikat lideri Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde konuştu: Hoca Efendi Hazretleri...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cenazede konuşan Erdoğan, "İlim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretleri'ni 65-66'lı yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz" dedi.