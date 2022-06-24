Erdoğan ve Gülen'in ardından Kadirov'dan da taziye mesajı

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Erdoğan, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu gibi isimler taziye mesajları yayımlamıştı.

Bu mesajlara son olarak Fethullah Gülen'in yayımladığı taziye mesajı eklenirken, dikkat çeken bir mesaj daha geldi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Rusça ve Türkçe yayımladığı mesajda “Şeyh Mahmut Efendi bütün ömrünü İslam’a hizmet için vakfetmiş, dünyanın her yerinde talebeleri olan saygıdeğer bir zat idi. Ayrıca o Çeçen Cumhuriyeti Birinci Başkanı Ahmed Hacı Kadırov’un da yakın dostu idi. Şüphesiz vefatı bizim için büyük bir kayıptır” dedi.