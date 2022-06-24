Fethullah Gülen'den de 'taziye' mesajı

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası Erdoğan'ın ardından Fethullah Gülen de taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı gönderenler arasına Fethullah Gülen de eklendi.

Mesaj "Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mahmut Efendi Hazretleri'ne taziyeleri" notuyla paylaşıldı.

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