İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı gönderenler arasına Fethullah Gülen de eklendi.
Mesaj "Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mahmut Efendi Hazretleri'ne taziyeleri" notuyla paylaşıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fethullah Gülen'den de 'taziye' mesajı
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası Erdoğan'ın ardından Fethullah Gülen de taziye mesajı yayımladı.
Haber Merkezi
İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı gönderenler arasına Fethullah Gülen de eklendi.
Mesaj "Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mahmut Efendi Hazretleri'ne taziyeleri" notuyla paylaşıldı.