Önceki gün ölen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
93 yaşında ölen Ustaosmanoğlu'nun şehitliğe defnedilecek olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu 'şehitliğe' defnediliyor...
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği ortaya çıktı, karar tepki çekti.
Haber Merkezi
Önceki gün ölen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
93 yaşında ölen Ustaosmanoğlu'nun şehitliğe defnedilecek olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.